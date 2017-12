JOJ-ka oslavovala druhé narodeniny

7. mar 2004 o 16:36 TASR

Bratislava 7. marca (TASR) - Po tretí raz v živote navštívila Bratislavu česká moderátorka Lenka Hornová, ktorá sa cez víkend zapojila do oslavy 2. výročia vysielania TV JOJ. Na pódiu zaželala televízii všetko najlepšie spolu s Emou Tekelyovou a na následnej párty bola moderátorka zjavne "stratená". "Nikoho tu totiž okrem Emy Tekelyovej, Jitky Obzinovej a Zuzany Belohorcovej nepoznám," s úsmevom hovorí Hornová, ktorá ani v Prahe mnoho Slovákov nepozná. Tí sú podľa jej slov srdečnejší. Rada spomína na to, ako počas detských čias chodila lyžovať do Vysokých Tatier. Najviac si na párty ale pochvaľovala, že od novinárov nedostáva otázku, čo nové bude v jej relácii Prásk. "Tu sa ľudia zaujímajú skôr o mňa, o moju osobu a v Prahe zase naopak sa pýtajú na prácu," hovorí.

Televízne narodeniny oslavovala JOJ v priamom prenose a v netradičných úlohách sa predstavili tváre z televíznej obrazovky. Belohorcová sa tak napríklad predstavila ako moderátorka relácie Sedmička a naopak Renáta Klačanská sa zase objavila v Peříčku. Hlaváčkovci zasa odmoderovali Televízne noviny a Danka Roháčová s Lubošom Sarnovským sa pokúšali moderovať Kurníkšopaholubník. JOJ-ka opäť vsadila na Lenku Hriadeľovú a Vlada Voštinára ako moderátorov živého prenosu, počas ktorého si z generálneho riaditeľa televízie Milana Kňažka vystrelil Andrej Bičan tým, že Kňažka parodoval v relácii Čo na to riaditeľ? Kňažko to však zobral s humorom a vyhlásil konkurz na nových moderátorov v televízii. "Šanca je vo všetkých reláciách, stačí len poslať životopis," uviedol.

Párty po priamom prenose z divadla Nová scéna trvala až do skorých ranných hodín.

