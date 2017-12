Veľkorozmerné portréty žien v bratislavskej galérii Medium

7. mar 2004 o 18:10 SITA

BRATISLAVA 7. marca (SITA) - Výstavu nadrozmerných olejomalieb otvorila tento týždeň Galéria Medium pri Vysokej škole výtvarných umení (VŠVU) v Bratislave. Nová kolekcia jednej z najvýraznejších maliarok mladej slovenskej generácie Doroty Sadovskej má názov V rozhraní / In the Interface a v galérii na Hviezdoslavovom námestí bude inštalovaná do 3. apríla. Deväť malieb umiestnila výtvarníčka netradičným spôsobom, do rohov miestnosti pri stretaní dvoch stien. Dvojmetrové olejomaľby zobrazujú ženské antiportréty, ktorým divák nevidí do tváre. Ženy na obrazoch sú skutočné, Sadovská sa s nimi stretla v Bratislave, vo Viedni, v Belgicku a v San Franciscu a snažila sa zachovať osobitosť každej z nich.

Menšie ukážky veľkorozmerných plátien s úspechom predviedla autorka na 41. mimoriadnej aukcii súčasného umenia. Expozícia je pokračovaním autorského programu, ktorým Sadovská vstúpila na výtvarnú scénu v polovici 90. rokov. Sadovská sa v súčasnosti venuje figurálnej maľbe vychádzajúcej z realistickej tradície. Jej dielo sa priamo viaže na fotografiu najmä technikou hladkej splývanej maľby a hľadaním rafinovaných uhlov zobrazovania. Galéria Medium pripravila výstavu pod kurátorským vedením Sandry Kusej pri príležitosti zavŕšenia doktorandského štúdia autorky.

Agentúru SITA informovala Galéria Medium.