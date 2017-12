Aurelov si rozdelili známe mená

Hudobné ceny Aurel za rok 2003 si minulý piatok večer podľa očakávania rozdelili známe mená slovenskej populárnej hudby. Najviac sa skloňovalo meno skupiny IMT ...

8. mar 2004 o 12:00 PETER BÁLIK

Bluesman Erich "Boboš" Procházka s Janou Kirschner patrili k pozitívnym zjavom Aurelov.





FOTO SME - PAVOL MAJER





Hudobné ceny Aurel za rok 2003 si minulý piatok večer podľa očakávania rozdelili známe mená slovenskej populárnej hudby. Najviac sa skloňovalo meno skupiny IMT Smile a speváčky Jany Kirschner.

Prešovská rocková kapela IMT Smile sa stala skupinou roka a ich ostatná platňa sa stala albumom roka. "Myslíme si, že sa nám ostatný album podaril, má jedinečnú atmosféru," povedal na párty po ceremoniáli gitarista Viktor Špak, ktorý na ceremoniáli spolu s basistom Tomim Okresom zastupoval Ivana Táslera. Frontman IMT Smile sa po sošky strieborných tučniakov nedostavil. "Nechceme to ďalej komentovať, jednoducho neprišiel," dodal Špak. Ivan Tásler, ktorý získal sošku za speváka roka, sa už pred časom pre SME vyjadril, že ho ceny tešia, ale nemá dôvod po ne chodiť.

Hneď za prešovskou skupinou s dvomi cenami bodovala Jana Kirschner za speváčku roka a pieseň roka. Speváčka, ktorá minulé roky vyhrávala ľudové ankety o Zlatého slávika, si konečne odniesla svojho prvého Aurela za trojročnú existenciu cien Akadémie populárnej hudby. Na párty, ktorá do ranných hodín pokračovala v Holiday Inn, si pochvaľovala ocenenie v kategórii pieseň roka za skladbu Na čiernom koni z albumu Veci čo sa dejú, ktorú zložila spolu s členom jej koncertnej skupiny Martinom Wittgruberom.

"Piesne z môjho ostatného albumu sú pokojné, táto však má v sebe veľa energie. Veľmi radi ju hráme naživo. Ľudia reagujú ihneď, ten folklór v nich stále je," povedala o ocenenej pesničke jej stvoriteľka. Kirschner v súčasnosti pripravuje svoj prvý anglický album a zvažuje, že by sa táto pesnička mala objaviť aj tam. "Problém je v texte. Neviem si zatiaľ predstaviť, že by som ju spievala v angličtine."

Prekvapením bolo víťazstvo slovenského bluesmana Ericha "Boboša" Procházku. Ústny harmonikár sa stal inštrumentalistom roka. "Ja si skôr pripadám ako človek z podzemia, blues totiž dnes nie je populárna hudba. Prekvapilo ma už, že som sa ocitol medzi nominovanými a ešte teraz som zaskočený, že som vôbec vyhral," povedal Boboš SME tesne po ceremoniáli.

Dve sošky si odniesol aj Juraj Kupec - za zvukový záznam roka (Jana Kirschner - Veci čo sa dejú) a za producent roka za pieseň Vráť trochu lásky medzi nás od zoskupenia G 8. Kupec, ktorý sa na galavečeri zaskvel najdlhším príhovorom, po ktorom nasledovali výbuchu smiechu, sa o cenu rozdelil s Gajom Kurucom. "Viem, že veľa kolegov by si mohlo povedať, prečo sme sošku získali iba za jednu pieseň, keď oni produkovali celý album," povedal Gajo Kuruc a dodáva: "My sme na tejto coververzii pracovali dva mesiace. Pôvodne to mala byť iba pieseň pre finále minuloročných Slávikov. Nikto z nás netušil, že sa to dostane až tak ďaleko."

Cenu za najlepšieho nováčika si odniesla mladučká speváčka Zuzana Smatanová, víťazka minuloročnej Coca-Cola Popstar, ktorá vystúpila aj naživo. Okrem nej naživo zahrali aj Chiki-liki-tua, Desmod, Horkýže slíže, Misha, Jana Kirschner a český hosť večera Lucie Bílá.

Večer spestrilo odovzdanie ocenenia za celoživotný prínos, ktorú získal legendárny spevák šlágrov František Krištof Veselý. Ten sa skutočného uznania, podobne ako väčšina slovenských umelcov, dočkal až po smrti. Sošku Aurela prišla prevziať jeho dcéra Eva Veselá. "Na jednej strane by to mala byť samozrejmá vec, ale na druhej strane to nie je až také samozrejmé. Bola som rada, že k tomu došlo," povedala po slávnostnom programe dcéra legendy.

O hudobných cenách Aurel, obdobe amerických Grammy, rozhodlo 125 členov Akadémie populárnej hudby, ktorú tvoria novinári, kritici, producenti a zástupcovia slovenského nahrávacieho priemyslu.