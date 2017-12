CD/SOUNDTRACKY

nové CD na trhu

8. mar 2004 o 10:30

Big Fish

Sony Music / Bonton

Novinka režiséra Tima Burtona mala v našich kinách premiéru 12. februára pod názvom Veľká ryba. S Burtonom opäť spolupracoval jeho dvorný skladateľ Danny Elfman. Tak ako sa vo filme prelínajú fikcia a realita, minulosť a súčasnosť, na soundtracku sa spája Elfmanova pôvodná hudba so starými hitmi. Pol tucta piesní mapuje obdobie od 30. rokov - Bing Crosby, cez Buddy Hollyho, Elvisa Presleyho, Canned Heat až po dnešok - novinka Pearl Jam Man of the Hour. Táto Vedderova dojímavá rozlúčka s hlavným hrdinom, rovnako ako Elfmanova melancholická snová hudba zaslúžene získali nominácie na Zlatý glóbus a Elfman i na Oscara. Prekvapujúci záver patrí swingujúcim siamským dvojčatám.

One from the Heart

Sony Music / Bonton

One from the Heart (Jedna od srdca, 1982) - romantická komédia kombinovaná s experimentálnym muzikálom nepatrí medzi najlepšie diela režiséra F. F. Coppolu. V prípade Toma Waitsa, pre ktorého bol film jedným z prvých stretnutí s filmom ako herca i skladateľa, to platí presne naopak. Soundtrack, ktorý dnes patrí ku klasike a práve vyšiel v remastrovanej podobe v digipackovom obale doplnený o videoklip a dva bonusy, ktoré sa na vinyl nezmestili, mu totiž priniesol doteraz jedinú nomináciu na Oscara za hudbu. Album bude asi prekvapením i pre Waitsových fanúšikov, pretože jeho hlas na ňom znie tak uvoľnene a hebko ako nikdy predtým ani potom. Prekvapujúce spojenie Waitsa, country speváčky Crystal Gayleovej a romantických jazzových balád v komornom prevedení malého komba vás pohltí od začiatku až do konca.

School of Rock

Warner Music

Film Škola ro(c)ku s Jackom Blackom v hlavnej úlohe mal u nás premiéru 26. februára. Black v ňom hrá gitaristu, ktorý po vyhodení z kapely učí hrať a počúvať rock žiakov prestížnej základnej školy. Album môže slúžiť ako príručka úspešných rockových piesní. Stačí spomenúť Substitute (The Who), Touch Me (The Doors), Sunshine of Your Love (Cream) či Immigrant Song (Led Zeppelin) a viete, o čom hovorím. Na soundtracku nominovanom na tohtoročnú Grammy sa však popri T. Rex, The Ramones a cover verzii známej skladby T.V. Eye nestratí ani spievajúci Jack Black, štylizovaný do rôznych polôh, vrátane Angusa Younga.

Želary

Sony Music / Bonton

Predvčerom sa rozdávali České levy a tak už vieme, že spevák a gitarista kapely Sto zvířat Petr Ostrouchov ho za Želary nezískal. Režisér Trojan od neho chcel, aby hudba nesledovala dianie na plátne, ale duševné rozpoloženie hlavných hrdinov. Ostrouchov splnil zadanie na výbornú a jeho hudba znesie tie najvyššie kritériá. Podarilo sa mu skomponovať päťdesiatminútovú plnohodnotnú symfonickú báseň, občas útočiacu na city, no pritom vôbec nie banálnu. Úvod a záver patrí umelej dobovej swingovej piesni The Moon a zvyšok tvorí Ostrouchovova hudba prekladaná dialógmi z filmu a piesňami folklórneho súboru Grunik. Človek má tak pocit, že namiesto soundtracku počúva skrátenú rozhlasovú dramatizáciu filmu Želary. (mu)