Hudobník David Crosby bol opäť za mrežami kvôli drogám a zbraniam

8. mar 2004 o 9:30 TASR

New York 8. marca (TASR) - Americký rockový veterán David Crosby z legendárneho kvarteta Crosby, Stills, Nash and Young sa ocitol na 12 hodín za mrežami za prechovávanie drog a zbraní. Informoval o tom denník New York Times.

Šesťdesiatdvaročného hudobníka zatkli v jednom hoteli v newyorskej štvrti Manhattan. Políciu privolal zamestnanec hotela, ktorý v Crosbyho batožine našiel pištoľ kalibru 45 milimetrov, dva nože a niekoľko gramov marihuany.

Sudca prepustil Crosbyho na kauciu 3500 dolárov (116.567 Sk). Termín pojednávania bol určený na 19. mája.

Crosby so svojou terajšou skupinou CPR (Crosby, Pevar, Raymond) vystúpil vo štvrtok v newyorskom B.B. King Blues Clube, v piatok zavítal do mesta Wayne v štáte New Jersey.

Gitarista, ktorý je dvakrát zapísaný v Sieni slávy rokenrolu, mal problémy s drogami a zbraňami už v rokoch 1985 a 1986, keď bol vo väzení takmer rok. V roku 1994 sa podrobil transplantácii pečene, ktorú mal zničenú dlhoročnou konzumáciou drog.

Crosby bol v 60. rokoch zakladajúcim členom skupiny The Byrds, s ktorou nahral hity Mr. Tambourine Man a urn Turn Turn. V roku 1968 založil so Stephenom Stillsom a Grahamom Nashom kapelu Crosby, Stills and Nash, ktorá sa o rok neskôr vystúpila na legendárnom festivale vo Woodstocku. V 70. rokoch slávil Crosby úspechy so skladbami ako Marrakesh Express a Teach Your Children (s Neilom Youngom).