Dni francúzskej kultúry sa začnú už v piatok

8. mar 2004 o 15:30 SITA

KOŠICE 8. marca (SITA) – Tradičné Dni francúzskej kultúry (DFK) v Košiciach, ktoré sa konávali v apríli, sa tohto roku začnú už v piatok 12. marca a potrvajú do 20. marca. Dôvodom je, že na záver apríla organizátor – Francúzska aliancia pripravuje špeciálne podujatia v súvislosti so vstupom Slovenska do Európskej únie. Nový termín konania Dní francúzskej kultúry organizátori viažu na 20. marec, celosvetový Deň frankofónie. Na tlačovej besede v Košiciach o tom informovala viceprezidentka Francúzskej aliancie Silvia Liptáková.

Súčasťou tohtoročných DFK je jazzový festival, prezentácia výtvarného umenia, festival stredoškolských frankofónnych divadiel, ukážky francúzskej kinematografie, i prednášky o európskej integrácii a geografii frankofónnych krajín. Tohtoročné DFK sa začínajú jazzovým festivalom a vyvrcholia 20. marca v Štátnom divadle Košice predstavením Bizetovej opery Carmen.

Najväčším lákadlom jazzového festivalu, ktorý sa uskutoční 12. a 13. marca v Ges - klube, bude zrejme klarinetista Luis Sclavis a jeho band, ktorý je francúzskou jazzovou jednotkou. Na festivale stredoškolských frankofónnych divadiel sa okrem slovenských predstavia aj maďarské, rumunské a belgické súbory. Najlepší postúpi na celoeurópsky festival do Rumunska. Výtvarné umenie bude reprezentovať Jacques Pasquier, ktorý je známy najmä sakrálnymi dielami. V Košiciach však predstaví perokresby a akvarely s námetmi z Košíc a ďalších východoslovenských miest. Francúzska filozofka Martine Leibovici vystúpi s prednáškou Akú kultúrnu identitu zvoliť pre Európu.