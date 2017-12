Kate Winsletová ide meditovať do Indie

8. mar 2004 o 18:30 SITA

BRATISLAVA 5. marca (SITA) – Herečka Kate Winsletová sa chystá na „jogovú“ prestávku do Indie. Hviezda filmu Titanic sa priznala, že by rada vyzerala tak ako pred pôrodom syna Joa. Ako zdôraznila, chce "zharmonizovať svoju dušu s telom", pretože stres z práce a výchovy trojročnej dcéry Mii a syna Joa ju veľmi vyčerpávajú. „Nechcem robiť nič iné okrem meditovania a relaxovania,“ povedala. Podľa denníka Sun však herečka berie so sebou aj manžela Sama Mendesa a ich dve deti.