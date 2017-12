Enrique Iglesias má rád nezávislé ženy

8. mar 2004 o 17:00 SITA

BRATISLAVA 8. marca (SITA) – Enrique Iglesias povedal, že má rád nezávislé ženy, ktorým nevadí ísť sa lyžovať na vode uprostred noci. Spevák, ktorý naspieval svoj nový singel so speváčkou Kelis, nechcel komentovať rozchod s jeho bývalou priateľkou Annou Kournikovovou. Keď sa ho reportér opýtal na jeho milostný život, Enrique povedal: „Teraz mi je dobre. Je mi veľmi dobre.“ Server Ananova informuje, že jeho ideálnej partnerke by nemala chýbať nezávislosť. „Hľadám ženu, s ktorou sa môžem ísť lyžovať na vode o štvrtej ráno a ktorá sa nebojí skočiť do vody,“ dodal.