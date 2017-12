Guy Davis - hudobník, skladateľ, herec, režisér a spisovateľ, ale predovšetkým bluesman a rozprávač príbehov. Predstaviteľ mladej generácie amerických černošských bluesmanom vystúpi 14. marca v petržalskom Klube za Zrkadlom v Bratislave v rámci dvojdňové

9. mar 2004 o 16:30 PETER BÁLIK

Americký hudobník a herec Guy Davis minulý rok úspešne vystúpil v Čechách. Očakávania by mal potvrdiť aj na svojom bratislavskom koncerte 14. marca. O deň neskôr vystúpi v Prahe v Lucerna Music Bare.





FOTO - WWW.GUYDAVIS.COM





Guy Davis - hudobník, skladateľ, herec, režisér a spisovateľ, ale predovšetkým bluesman a rozprávač príbehov. Predstaviteľ mladej generácie amerických černošských bluesmanom vystúpi 14. marca v petržalskom Klube za Zrkadlom v Bratislave v rámci dvojdňového festivalu Livin' Blues.

Predstavte si hudobníka, ktorý sedí sám s akustickou gitarou na pódiu, hrá svoje skladby alebo staré prevzaté piesne a rozpráva príbehy, ktoré ste mohli naposledy počuť od svojich starých rodičov. Podľa biografií je jeho vidiecke blues také rozmanité ako hudba samotná - je vrúcne a úprimné, až do plaču, ale vzápätí hravé, skoro až do skoku.

"Guy Davis nám pripomenie, že blues bolo pôvodne hudbou do tanca a na zábavu, núti nás si hmkať, poklopkávať nohou do rytmu, a cítiť zadosťučinenie, tvárou tvár voči nespravodlivosti," napísal o ňom časopis Playboy.

Davis nie je produktom muzikantských škôl, skôr dieťaťom newyorských ulíc, kde odmalička vyrastal. "Nemal som trpezlivosť pravidelne navštevovať oficiálne lekcie," spomína na svoje začiatky s gitarou. Blues sa naučil hrať sám odpočúvaním starých majstrov z prvej polovice 20. storočia. Čerpal z piesní, ktoré nahrali osobnosti ako Blind Willie McTell, Skip James, Mississippi John Hurt, Elizabeth Cotton alebo Buddy Guy. Davis pripomína, že sa veľa naučil od starého gitaristu s deviatimi prstami, ktorého stretol vo vlaku z Bostonu do New Yorku.

Je zaujímavé, že Davis sa najprv presadil ako herec a dramatik. Svoj herecký a autorský talent uplatnil v divadle. V roku 1993 stvárnil postavu legendárneho bluesmana Roberta Johnsona v hre Robert Johnson: Trick the Devil. O rok neskôr sa na Broadwayi predstavil s vlastnou hrou In Bed with the Blues: The Adventures of Fishy Waters, kde skombinoval svoju lásku k blues a herectvu.

Debutový album Stomp Down River vydal až v roku 1995. Odvtedy nahral ďalšie štyri platne a zložil hudbu k viacerým filmom. O tretej zo spomínaných platní noviny San Francisco Chronicle napísali: "Davidov dotyk, nadčasovosť vám prechádzajú mysľou ako prašivý diabol z Mississippi."

Davis na svojich vystúpenia podáva svedectvo aj o tom, čo všetko černosi preskákali, o zbieraní bavlny a Ku-klux-klane až po vlastné príbehy z detstva na predmestiach New Yorku. Jeho vystúpenia sú také magnetické, že dokáže prehovoriť v malom klube, rovnako ako pred pätnásťtisícovým davom. A účinok je vraj rovnaký. "Chcel by som vrátiť ľudí späť do detstva, keď počúvali rozprávky, a vyvolať v nich vzrušenie, keď vidíte všetko, čo vám niekto rozpráva. Keď počúvate slová, vychádzajúce z úst, vo vašej mysli sa zjavujú obrázky. Chcem, aby ľudia mali podobný zážitok, nie iba s príbehmi, ktoré rozprávam, ale aj s piesňami, ktoré spievam," povedal pre The Times Leader.

Kto všetko vystúpi na festivale Livin' Blues?

Dvojdňový festival Livin' Blues sa uskutoční 13. marca o 16.30 h v Dome kultúry Lúky v Bratislave. Na druhý deň sa akcia presunie do susedného Klubu za Zrkadlom, kde o 20.00 h zahrá americký bluesman Guy Davis.

13. marca sa v dvoch sálach predstavia: Mojo & Mahortu Band, Slide & Udu, The Canned Heat Revival, Gamba B. B. (ČR), Juraj "Dura" Turtev a hostia, Ján Litecký-Šveda a Víťazný traktor, Gwyn Ashton Band (Austrália), Ad Hoc, Crossroads, Deravý groš, Boky citom, Bonzo & The Resonators a The Dead Souls. (peb)