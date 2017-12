Spearsová na čele

9. mar 2004 o 9:30

Popová speváčka Britney Spearsová (22) sa so svojím najnovším hitom Toxic umiestnila na prvej priečke britského rebríčka singlov. Jej singel vyletel hneď prvý týždeň na prvé miesto, kým pesnička Red Blooded Woman od Kylie Minogue (35) dosiahla len na piatu priečku. Britney naposledy vystúpila na prvé miesto v Británii v máji 2000 s hitom Oops!...I Did It Again.

Víťazstvo je pre Britney ešte sladšie potom, ako minulý týždeň Kylie údajne kritizovala mieru, akou sa Britney odhaľuje vo videoklipoch. "Nie som prudérna, napriek tomu tak ďaleko nezájdem," vyhlásila vtedy austrálska speváčka. (sita)