Granty pre nekomerčné výtvarné projekty

9. mar 2004 o 10:30

BRATISLAVA - Nový grantový program na podporu súčasného umenia otvára Nadácia - Centrum súčasného umenia. O pridelenie podpory z finančného zisku z vydražených diel 41. mimoriadnej a benefičnej aukcie súčasného výtvarného umenia sa môžu uchádzať autori viacerých typov nekomerčných výtvarných projektov. Šancu majú nízkorozpočtové výstavné projekty o aktuálnych problémoch súčasného výtvarného umenia s presahom na medzinárodnú scénu.

Tiež sa o dotáciu môžu uchádzať nízkorozpočtové projekty s dôrazom na experiment v oblasti súčasnej výtvarnej tvorby na Slovensku a v zahraničí a autori webových filmov s trvaním maximálne tri minúty, ktoré predstavia na webovej stránke Nadácie - Centrum súčasného umenia. Šancu získať grant majú aj projekty katalógov a CD-romov, najmä však tie, ktoré budú financované z viacerých zdrojov.

Požiadať o grant môže do 30. apríla do 15.00 h právnická alebo fyzická osoba so štátnym občianstvom SR staršia ako 18 rokov. Granty sú určené profesionálnym umelcom, ale aj teoretikom a pedagógom umenia a študentom odborných umeleckých škôl. Tlačivo na udelenie grantu si možno vyžiadať písomne, alebo vyzdvihnúť osobne od pondelka do stredy od 9.00 do 13.00 h v sídle Nadácie - Centra súčasného umenia na Baštovej ulici 5 v Bratislave. Viac informácií aj prostredníctvom e-mailu: jana@scca.sk a na adrese www.scca.sk. (sita)