Muzikál Donaha má podľa Bednárika voňať cementom a striptízom

"Na konkurz? Vy, slečna?" zmätene sa ma opýtal vrátnik, keď som v nedeľu v bratislavskom divadle Nová scéna pátrala po pracovni Jozefa Bednárika a odvážnych striptéroch. Do pripravovaného muzikálu Donaha prostredníctvom konkurzu hľadali tvorcovia posledn

9. mar 2004 o 12:30

é tri postavy - chlapca Nathana, striptéra Kena a staršieho pána Dava.

Na Novej scéne už od rána vládol čulý ruch. V bufete na prízemí oddychovala Kleopatra Ilona Csáková, na treťom sa rozospievávali nádejní Nathanovia. "Poznáte sa už s Kapríkom?" spýtal sa režisér smerom k Dušanovi Kaprálikovi a so smiechom pozrel na desať- až štrnásťročných chlapcov.

Pred baletnou sálou na šiestom poschodí si vymieňali zážitky zo svojich vystúpení profesionálni striptéri a kluboví tanečníci z diskoték. "Dievčatá mi pri poslednom vystúpení roztrhali bielizeň," pochválil sa Marián z Bratislavy. Na konkurz prišiel v čiernom kostýme a so Zorrovou šatkou na hlave. Pri vstupe do sály režiséra zaujal, pochválil mu oblečenie. Jozef Bednárik záujemcom potriasol pravicou, spýtal sa na meno a trému sa pokúšal odbúrať neformálnym dialógom. Potom prešiel na dialógy z muzikálu. "Je to muzikál, z ktorého musí byť cítiť pach betónu, cementu a našej súčasnosti. Ak tam má byť starší muž, tak chcem obsadiť staršieho pána herca. Typy musia zodpovedať. Ak tam má byť striptér, tak tam chcem profesionála, ktorý vyzerá inak ako ja - musí byť štíhly, dokonalý a s hereckým talentom." V sále okrem "Beďa" tanečné predpoklady hodnotila choreografka Bibiana Lanczová. Pánom predviedla krokovú variáciu z muzikálu Klietka bláznov a pokúšala sa zistiť, ktorí z prítomných neskôr zvládnu nároky Jána Ďurovčíka.

"Pôvodne sme premiéru naplánovali na máj, ale keďže pán režisér Bednárik chcel spolupracovať s niektorými konkrétnymi umelcami, presunuli sme kvôli nim premiéru až na september," povedal umelecký šéf divadla Juraj Ďurdiak. "Ako ste si všimli, nehľadáme ženy, lebo v nich som mal jasno. Obsadil som créme de la créme slovenského herectva od Zdenky Studenkovej až po Máriu Kráľovičovú," vysvetlil režisér.

Väčšinou sa muzikálovými hviezdami chceli stať Bratislavčania, ale našiel sa aj odvážny Prešovčan. Víťazi konkurzu už onedlho začnú skúšať texty, spev aj choreografie na pôvodnú hudbu Davida Yazbeka.

ZUZANA KOMÁROVÁ