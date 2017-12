Zomrel uznávaný hollywoodský režisér Herbert Ross

10. okt 2001

New York 10. októbra (TASR) - Uznávaný americký filmový režisér a choreograf Herbert Ross zomrel v noci nadnes SELČ po dlhej a ťažkej chorobe v jednej z newyorských nemocníc vo veku 74 rokov.

Najslávnejšou prácou zosnulého bola zrejme filmová adaptácia muzikálu Funny Girl s Barbrou Streisandovou a Omarom Sharifom v hlavných úlohách. Herbert Ross však zanechal aj množstvo ďalších filmov, ktoré si nájdu divákov aj dlho po nakrútení.

Osobitne možno spomenúť spoluprácu rodáka z Brooklynu so svetoznámym dramatikom Neilom Simonom, ktorého viacero prác transformoval do filmovej podoby práve Herbert Ross. Vďaka tejto spolupráci vznikli The Sunshine Boys (1975), California Suite (1978) alebo I Ought to Be in Pictures (1981).

Všestranný umelec, ktorý začínal ako herec, neskôr choreograf i producent, spolupracoval s mnohými hollywoodskymi hviezdami prvej veľkosti. V jeho filme Steel Magnolias (Oceľové magnólie, 1989) sa objavili Julia Robertsová i Shirley MacLainová, ktorá spolu s Anne Bancroftovou a Michailom Baryšnikovom nechýbala ani v opuse The Turning Point (1977), ocenenom viacerými nomináciami na Oscarov.

Herbert Ross debutoval ako režisér filmom Goodbye, Mr. Chips (Zbohom, pán profesor), nakrútil medziiným filmovú verziu práce Woodyho Allena Play it Again, Sam (Zahraj to znovu, Sam) s autorom v hlavnej úlohe (1971), menej úspešné pokračovanie Funny Girl s titulom Funny Lady (1975) opäť s Barbrou Streisandovou a Omarom Sharifom, kriminálnu drámu The Seven Per-Cent Solution s Laurencom Olivierom a Vanessou Redgravovou, film Footloose (1984) s Johnom Lightowom a Kevinom Baconom, ako aj komédiu My Blue Heaven (1990) so Stevom Martinom.

Zosnulý, ktorého prvou manželkou bola Lee Radziwillová, sestra Jacqueline Kennedyovej-Onasisovej a druhou primabalerína Nora Kayeová, spolupracoval v priebehu dlhoročnej kariéry aj s ďalšími hviezdami strieborného plátna, akými boli a sú Harry Belafonte, George Segal, Candice Bergenová, James Coburn, Raquel Welchová, Walther Matthau, Whoopie Goldbergová, či Drew Barrymorová.

