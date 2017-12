Českom centre v Bratislave bude dnes o18.00 h otvorená multimediálna výstava inštalácie, videa, animácie Wstŕpil we mnie diabe˝.

10. mar 2004 o 11:30

V Ide o kolektívnu výstavu súčasného českého umenia (Jan Žalio, Agniezska Wozniak, Kateřina Svitalská, Filip Nerad, Jiří Havlíček, Magdaléna Hrubá, Filip Cenek). Vernisáž doplní projekcia filmu Prokopa Holoubka My head is clean, 2004 a vystúpenie slovenskej hudobnej formácie Jamka. Výstava je súčasťou festivalu nových médií Multiplace III, ktorý sa uskutoční od 29. marca do 8. apríla a zameriava sa na oblasť nových médií vo všetkých druhoch umenia. Viac info www.multiplace.sk (kul)