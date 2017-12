Herec Robert De Niro je "mužom tisícich tvárí"

10. mar 2004 o 8:30 TASR

Hollywood 10. marca (TASR) - Hollywoodsky herec Robert De Niro, ktorý už dovŕšil šesťdesiatku, dokáže údajne zahrať akúkoľvek postavu a vyslúžil si povesť "muža tisícich tvárí".

Do repertoáru De Nira patria úlohy gangstrov, boxera či psychopata. Herec je známy svojou poctivou prípravou na každú rolu. Na stvárnenie postavy boxera tvrdo trénoval q zúčastnil sa na niekoľkých zápasoch. Kvôli úlohe taxikára, križoval dlhé týždne ulice New Yorku. Jeho výkony sme mali možnosť sledovať vo filmoch ako Krstný otec, New York, New York, Nepodplatiteľní, Vrtieť psom, Foter je lotor a mnohých ďalších.

V súkromí je De Niro skromný a obľúbený. Priatelia ho prezývajú Bobby Milk. Aj keď je držiteľom dvoch Oscarov a ocenenia Amerického filmového inštitútu za celoživotné dielo, nemá vraj rád slávnosti a okázalé ceremónie.

