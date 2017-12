Britským hinduistom sa Tina Turnerová v úlohe bohyne Šakti nepozdáva

10. mar 2004 o 14:02 TASR

Londýn 10. marca (TASR) - Plány speváčky Tiny Turnerovej zahrať si vo filme The Goddess úlohu hinduistickej božej matky Šaktí, manželky boha Šivu narazili vo Veľkej Británii na ostrú kritiku. Podľa hovorcu tamojších hinduistov sa Tina Turnerová kvôli svojmu sexi imidžu na túto úlohu nehodí.

"Problémom nie je samotná Tina Turnerová, ale skutočnosť, že kvôli obrazu sex-ikony nie je primerané, aby túto úlohu dostala," povedal Šaunaki Riši Das z Oxfordského ústredia pre hinduistické štúdie.

Každá osoba, ktorá by sa odhodlala hrať Šakti, musí viesť sama maximálne čistý život. Mohol by totiž vzniknúť dojem, že prichádza rovno z bujarej párty, nasledujúci deň sa stáva bohyňou Šakti a večer zas pokračuje vo svojom hýrení. Takáto predstava by bola pre mnohých veriacich neznesiteľná, tvrdí Das.