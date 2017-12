Jennifer Anistonová sa chce po ôsmich rokoch zmieriť s matkou

Los Angeles 11. marca (TASR) - Americká herečka Jennifer Anistonová vyhlásila, že je konečne pripravená zmieriť sa so svojou matkou.

11. mar 2004 o 4:48 TASR

"Môj manžel moju matku nepoznal, aj keď zvykla byť celým mojím životom," poznamenala pre časopis Woman. Tridsaťštyriročná herečka a jej matka Nancy Anistonová spálili medzi sebou všetky mosty v roku 1996, keď Nancy v televíznom rozhovore zverejnila knihu o ich vzťahu. Jennifer to považovala za krutú zradu dôvery a zásah do jej súkromia.

Vyhlásil, že prílišná podoba s jej matkou jej však nikdy nedala zabudnúť. "Pozrela som sa do zrkadla a pomyslela si: Bože, to je Nancy. Stala si sa ňou, tak by si jej mohla aj zavolať," dodáva.