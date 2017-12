Johnny Depp riešil slávu drogami

Paríž 11. marca (TASR) - Hollywoodsky herec Johnny Depp tvrdí, že slávu a klebety zaháňal alkoholom a drogami. Jeho dlhoročné problémy začali pri účinkovaní ...

11. mar 2004 o 8:12 TASR

Paríž 11. marca (TASR) - Hollywoodsky herec Johnny Depp tvrdí, že slávu a klebety zaháňal alkoholom a drogami. Jeho dlhoročné problémy začali pri účinkovaní v americkom televíznom seriály 21 Jump Street. Počas štyroch rokov jeho vysielania sa stal idolom tínedžerov po celom svete.

Pre americkú televíznu šou 20/20 uviedol, že jeho najobľúbenejšou postavou bola úloha Nožnicovorukého Edwarda. "Rovnako ako on sa aj ja cítim vo svojej koži nepohodlne. Celkom som to nezvládal. Otravoval som sám seba. Bolo to hrozné obdobie," poznamenáva.

V súčasnosti žije filmový kapitán Jack Sparrow harmonickým životom so svojou rodinou na juhu Francúzska. Napriek veľkému úspechu filmu Piráti Karibiku a jeho nominácii na Oscara stále tvrdí: "Je pre mňa veľmi ťažké premýšľať o sebe ako o celebrite. Som chlap s nezvyčajnou prácou."