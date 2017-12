Kutcher používa na novinárov overený trik

Los Angeles 11. marca (TASR) - Hollywoodsky herec Ashton Kutcher tvrdí, že nadmerná pozornosť médií kvôli jeho vzťahu s Demi Moorovou ho privádza do šialenstva.

"Ak mám pravdu povedať, niekedy by som sa skutočne rád scvokol a udrel niekoho, ale potom by som skončil vo väzení," vyhlásil pre nemecký časopis Fit for Fun.

Dvadsaťpäťročný herec tvrdí, že adrenalín mu stúpa najmä pri pohľade na paparazzov, ktorí každý deň čakajú pred jeho dverami. "Nemám žiadnu predstavu, čo je také zaujímavé na tom, akú čapicu nosím alebo kde pijem kávu," objasňuje.

Vynaliezavý herec odporúča, že na dotieravých novinárov platí starý trik Marlona Branda: "Vyplním si boky bavlnou. Potom si zmením tvár a spôsob reči. Bol som prekvapený, ako dobre to funguje." V rozhovore pre časopis zároveň opätovne odmieta fámy, že im už čoskoro zaznejú svadobné zvony.