Angelina Jolieová hľadá dokonalého otca

Los Angeles 11. marca (TASR) - Hollywoodska herečka Angelina Jolieová priznala, že mala početné hotelové aféry s rôznymi mužmi.

11. mar 2004 o 10:41 TASR

Hlavná hrdinka z filmu Tomb Raider vyhlásila, že pred tým, ako sa vrátila domov a uložila svojho adoptovaného syna Maddoxa spať, mala blízke styky so svojimi priateľmi, napísal britský denník The Sun.

"Celé dva roky ma muži okolo vôbec nezaujímali. Potom som sa rozhodla zblížiť sa s tými, ktorí už boli mojimi veľmi blízkymi priateľmi. Je to spôsob ako mať zrelé vzťahy. Akokoľvek bláznivo to znie, stretnutie s mužom v hotelovej izbe na pár hodín a potom ho niekoľko mesiacov nevidieť, to je to, čo dokážem," tvrdí 28-ročná herečka, ktorá sa predstavila v najnovšom filme Taking Lives

Angelina, ktorá stála pred oltárom už dvakrát, dodáva, že podobné vzťahy jej osobný život výrazne neovplyvňujú. Usadiť sa plánuje až vtedy, keď nájde dokonalého muža a dokonalého otca pre svojho syna.