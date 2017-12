Ako zarábajú muzikanti?

Prvým hudobným miliardárom na svete sa stal bývalý člen legendárnej britskej formácie the Beatles Paul McCartney. Podľa britského Sunday Times sa jeho majetok odhaduje až na 1,06 miliardy amerických dolárov. Za minulý rok si zase „polepšila“ Tina Turnerov

11. okt 2001 o 1:10

á – vedie v desiatke najlepšie zarábajúcich hviezd roku 2000 s príjmom 80,2 milióna. Nemenej zaujímavými kontami ďalej disponujú:

chlapčenská skupina N‘Sync 76,4 mil. dolárov

Dawe Matthews 68,2 mil. dolárov

Kiss 62,7 mil. dolárov

Tim McGraw a Faith Hill 48,8 mil. dolárov

Dixie Chicks 47,3 mil. dolárov

Bruce Springsteen 45,9 mil. dolárov

Crosby, Still, Nash and Young 42,1 mil. dolárov

Metallica 42 mil. dolárov

Britney Spearsová 40,5 mil. dolárov.

Gott, Bílá, Vondráčková

Zatiaľ čo zverejňovanie príjmov umelcov v zahraničí nie je ničím výnimočným, oficiálne rebríčky najúspešnejších spevákov, filmárov a kabaretných umelcov nemáme na Slovensku dodnes a lepšie na tom nie sú ani naši západní susedia v Česku.

K najžiadanejším českým spevákom patrí podľa týždenníka Blesk Karel Gott – polhodinová show českého slávika stojí usporiadateľov asi štvrťmilióna Kč.

Tridsať minút v podaní stálice na nebi českej pop-music Lucie Bílej stojí 200-tisíc, na treťom mieste sa s honorárom 150-tisíc českých korún drží nestarnúca Helena Vondráčková.

Hranicu 100-tisíc českých korún neprekračujú:

Daniel Hůlka (100-tisíc Kč)

Iveta Bartošová (80-tisíc Kč)

Ilona Csáková (70-tisíc Kč)

Leona Machálková a Bára Basiková (po 60-tisíc Kč).

Z hudby sa nedá slušne žiť

A za koľko spievajú a hrajú hviezdy na slovenskom hudobnom poli?

Naši umelci považujú rozhovory o svojich príjmoch za tabu a hovoria, že len z hudby sa dnes nedá slušne vyžiť. Agentúry honoráre svojich klientov starostlivo taja, dôvodom je vraj obava zo závisti.

Začínajúci hudobníci sú radi, ak dostanú pozvanie od organizátora, preplatenie cestovného považujú za úspech. Skupina, ktorá už je zapísaná v povedomí poslucháčov, dostane k cestovnému, ubytovaniu a občerstveniu 500 korún na hlavu, honorár za koncert rastie úmerne so zvyšujúcou sa popularitou – väčšinou však nepresiahne tri tisícky na osobu.

Honoráre najznámejších slovenských kapiel sa menia v závislosti od solventnosti pozývateľa – od 10- do 100-tisíc korún.

Meradlom úspechu v oblasti hudby a ďalším zdrojom príjmu slovenských hudobných hviezd sú komerčné výsledky alebo počet predaných kaziet, cédečiek a iných hudobných nosičov.

Platinové platne za 15-tisíc predaných nosičov putovali tento rok do rúk Richarda Müllera, skupín Iné kafe a Elán, zlatú platňu za sedemtisíc päťsto predaných nosičov dostali skupiny Team, No Name a Twins.

