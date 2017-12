Udeľovanie cien Emmy by sa mohlo uskutočniť na vojenskej základni v Kalifornii

11. okt 2001 o 1:10 TASR

Los Angeles 10. októbra (TASR) - Organizátori ceremónie udeľovania prestížnych televíznych cien Emmy Awards, ktorí boli už dvakrát prinútení odložiť ich termín, zvažujú možnosť zorganizovania tohto očakávaného kultúrneho podujatia na vojenskej základni v Kalifornii.

Organizátori by sa tak veľmi ľahko zbavili povinnosti zabezpečiť úspešný a bezpečný priebeh celej akcie, o ktorý by sa im postarali vojaci. Ďalšie nápady sa zaoberajú možnosťou nahrať celú show už vopred a teda nevysielať ju z bezpečnostných dôvodov naživo, ako tomu bolo po celých 53 rokov existencie Emmy Awards.

Výkonný výbor Akadémie televíznej tvorby by mal o dejisku slávnosti rozhodnúť po preskúmaní všetkých možností už vo štvrtok.

Akadémia bola 7. októbra prinútená opäť zrušiť slávnostné udeľovanie cien Emmy vzhľadom na začatie odvetnej vojenskej operácie v Afganistane. Televízna obdoba filmových Oscarov sa mala pôvodne uskutočniť už 16. septembra, tento termín však po teroristických útokoch na New York a Washington z 11. septembra zrušili. Program potom preložili na 7. októbra a rozdelili ho do Los Angeles a New Yorku, keďže hviezdy showbiznisu mali obavy z letu na západné pobrežie.

Predstavitelia Akadémie v tejto súvislosti uviedli, že v rámci pôvodne plánovanej nedeľňajšej ceremónie boli prijaté bezprecedentné bezpečnostné opatrenia a to aj napriek tomu, že predtým nedostali žiadne vyhrážky.