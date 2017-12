Začal sa Medzinárodný festival horských filmov v Poprade

11. okt 2001 o 1:10 TASR

Poprad 10. októbra (TASR)- Deviaty ročník Medzinárodného festivalu horských filmov (MFHF) sa koná oddnes do nedele v Poprade. Spomedzi 101 prihlásených titulov zo 16 krajín sa dostalo do súťaže o hlavnú cenu 35 titulov, z nich najviac z Talianska a Slovenska. Prvé dva bloky súťažných filmov uvidia diváci v premiére už dnes večer a v repríze vo štvrtok predpoludním. Do úvodného súťažného bloku zaradili organizátori filmy z Francúzska, Talianska a Slovenska. Do druhého, ktorý bude pokračovať dnes od 21. hodiny, diela filmových tvorcov zo Slovinska, Talianska, Kanady i Slovenska.

Súťažné snímky bude hodnotiť trojčlenná medzinárodná porota, ktorej bude predsedať Antonio Cembran z Talianska. Slávnostné vyhlásenie výsledkov festivalovej súťaže je na programe v nedeľu 14. októbra v podvečer v priestoroch bývalého kina Gerlach v Poprade. Riaditeľka festivalu Mária Hámorová privítala pod Tatrami autorov súťažných filmov, členov poroty, hostí i divákov, ktorí budú môcť do nedele sledovať na filmovom plátne nevšedné výkony ľudí, pre ktorých sú hory koníčkom i výzvou zároveň.