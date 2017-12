Snop Dogg sa priznal, že počas pôrodu syna mu prišlo zle a omdlel

13. mar 2004 o 6:53 TASR

Londýn/New York 13. marca (TASR) - Niekdajší popredný predstaviteľ tzv. gangsta rapu Snoop Dogg (32), ktorý v novom filme Starsky and Hutch stvárnil úlohu kriminálnika prezývaného Huggy Bear, nie je v súkromí zrejme vôbec "tvrdým chlapíkom".

Muž, ktorý sa v minulosti dostal do stretu so zákonom kvôli drogovým deliktom, za ktoré putoval do väzenia a ktorý čelil aj podozreniu z hrdelného zločinu, učinil pred americkými televíznymi divákmi prekvapujúce priznanie.

Počas pôrodu, pri ktorom ho manželka Shantay obdarovala synom, ho postihla nevoľnosť a na toalete omdlel. Päť minút som o sebe nevedel, konštatoval úspešný raper a producent.