David na oslavu premiéry fajčil dlhšiu cigaru - Absolonová sa starala o kvety

13. mar 2004 o 19:42 TASR

Bratislava 13. marca (TASR) - Vyše 24 tisíc predaných vstupeniek zaznamenal pôvodný český muzikál Kleopatra už v deň svojej slovenskej premiéry na bratislavskej Novej scéne, kde sa úspešný titul skladateľa Michala Davida presťahoval z Prahy po dvoch rokoch a vyše 300 tisíc divákoch.

Radostná nálada na tejto divadelnej scéne tak začala už krátko pred piatkovou premiérou, a to nielen kvôli tomu, že muzikál je vypredaný až do konca aktuálnej divadelnej sezóny, ale aj kvôli nezvyklému darčeku pre premiérové publikum. Michal David a režisér predstavenia Filip Renč totiž z publika vyžrebovali šťastného výhercu luxusného zájazdu do dejiska muzikálu - egyptskej Alexandrie.

Nadšený potlesk zožala v piatok večer prvá z troch predstaviteliek titulnej úlohy Monika Absolonová, ktorá si za svoj výkon odniesla takmer pyramídu krásnych kvetov. A práve kvôli nim sa šarmantná speváčka oneskorila na následnú popremiérovú party. "Zháňala som nádoby, aby som kvetiny mohla dať do vody. Potom ich dám mame a aj dedovi na hrob," prezradila Absolonová, ktorá sa svoju bratislavskú premiéru chystá osláviť aj tunajšou špecialitou - husacinou v Grobe.

Skladateľ Michal David si naopak uvoľnenú atmosféru po predstavení užíval pri labužníckom poťahovaní z cigary, ku ktorému prizval aj režiséra Renča. David vraj cigary fajčieva bežne, kvôli Kleopatre si však zaobstaral "dlhší kúsok".

Kým piatkovú premiéru sledovala druhá z Kleopatier Ilona Csáková z hľadiska, v sobotu večer jej naopak patrilo javisko aj s celým starovekým Egyptom a Rímom. "Nikdy som sa necítila byť muzikálovou speváčkou, pretože tam sa musí aj hrať. Po mojej prvej skúsenosti s muzikálom Vlasy, ktorý mi síce priniesol nové skúsenosti, ale aj hnilé ovocie v podobe medziľudských vzťahov, som si povedala že už nikdy viac. Keď som však bola oslovená do Kleopatry, dielo ma tak zaujalo, že som to zobrala ako určitú výzvu a teraz som rada, že som rolu nakoniec prijala," spomína na rozhodovanie o svojom účinkovaní temperamentná Csáková.

Tretia - nedeľňajšia premiéra už bude patriť jedinej novej a slovenskej predstaviteľke Kleopatry Kataríne Hasprovej, ktorá sa aj v civile na party objavila v parochni z rovných vlasov a s ofinou pripomínajúcou účes legendárnej egyptskej kráľovnej.