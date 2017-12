V SND i Astorke menili názvy obľúbených hier

Bratislava 14. marca (TASR) - Pocit déja-vu zažila istá diváčka v hľadisku Činohry SND, keď sa vybrala na inscenáciu detektívky Agathy Christie A napokon nezostal už nik. Hneď pri prvých dialógoch spoznala, že ide o hru Desať malých černoškov, ktorú v rovnakom divadle videla len pred nedávnom.

"Zahraničná agentúra zastupujúca dedičov Agathy Christie rozhodla, že Desať malých černoškov budeme uvádzať od novembra 2003 pod novým názvom," vysvetlila TASR tlačová tajomníčka Izabela Pažítková. Podľa nej by sa pôvodný názov populárnej detektívky nemal používať ani v ďalších krajinách, dôvody agentúry nekonkretizovala. Napriek tomu, že spomínaná diváčka prišla na hru po druhý raz, nezdvihla sa zo stoličky hneď na úvod. "Zostala som až do konca, lebo je to veľmi dobrá hra," hovorí. "Dokonca jediná, pri ktorej sa v divadle naozaj bojím," usúdila o humornej detektívke, ktorú inscenoval Martin Huba a Činohra SND ju má v repertoári od roku 1999.

Podobne zmenili ešte v minulej sezóne názov už šesť rokov obľúbenej hry divadla Astorka Korzo`90, kde grotesku Jana Antonína Pitínskeho premenovali z Matky na Buď zdráv starý brachu!. "Názov Matka mal svoje opodstatnenie počas minulého režimu, kedy bola hra dokonca aj zakázaná," povedal Juraj Nôta. Sám Pitínsky preto navrhol, aby sa novým a živším názvom stal legendárny pokrik Zobana alias Vlada Hajdu z hry, plnej komicko-absurdných situácií a slangových replík.