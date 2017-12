No Name bude počas turné oslavovať narodeniny i meniny

Bratislava 14. marca (TASR) - Slovenskú časť svojho česko-slovenského turné odštartuje v pondelok kapela No Name.

14. mar 2004 o 14:22 TASR

Úvodný koncert si budú môcť vychutnať fanúšikovia v Prešove a turné bude pokračovať v ďalších desiatich mestách. V programe zahrajú chlapci skladby z nového albumu Slová do tmy, no nebudú chýbať aj najznámejšie skladby z predchádzajúcich albumov Počkám si na zázrak a Oslávme si život. "Oslavovať" sa však bude zrejme poniektoré dni aj v zákulisí koncertov. Narodeniny či meniny majú totiž hneď niekoľkí členovia tejto šesťčlennej formácie. Na kanadské žartíky svojich kolegov by si už v pondelok 15. marca mal dávať pozor basgitarista Vilo Gutray, ktorý oslavuje svoje narodeniny v prvý deň koncertnej šnúry. Krásnych sedemnásť zase koncom marca "získa" najmladší z bratov Timkovcov a člen kapely Dušan Timko. Počas aprílovej českej série koncertov môže "otvárať šampus" klávesista Zoltán Sallai, ktorý má v apríli nielen narodeniny, ale podobne ako spevák Igor Timko aj svoje meniny. Chlapci tak naozaj budú môcť "osláviť život" v pravom slova zmysle.

Dvojhodinový program každého koncertu bude oživený live projekciou na dvoch plátnach rozmerov 3 x 2 metre, kvalitnými svetelnými efektmi a pyrotechnikou. Pred vystúpením skupiny No Name sa predstaví s 30 minútovým vystúpením hosť - skupina Babylon a v Čechách kapela Gladiator.