Enrique Iglesias začal koncert v Sydney minútou ticha

14. mar 2004 o 15:47 TASR

Sydney 14. marca (TASR) - Stovky ľudí vyšli dnes do ulíc austrálskeho mesta Sydney, aby si pripomenuli pamiatku obetí krvavých teroristických útokov, ktoré vo štvrtok zasiahli španielske hlavné mesto. Španielsky spevák Enrique Iglesias, rodák z Madridu, začal svoj koncert v Sydney minútou ticha za obete tragédie.

Príslušníci španielskej komunity v Sydney si na pripomienkovú slávnosť pripli čierne stužky a zhromaždili sa v centre mesta, známom svojimi španielskymi reštauráciami a klubmi. Niesli transparenty v španielčine so slovami "Sme ďaleko, ale tiež sme s vami", "Všetci za mier", "Nie terorizmu". Za 200 obetí a 1500 zranených dav zapálil sviečky.

"Cítim presne to, čo cítilo Bali alebo New York, keď ich zasiahli teroristi," povedal 56-ročný José Mendoza, ktorého neter vyviazla z tragédie so zraneniami. Podobné zhromaždenia naplánovali španielske komunity po celej Austrálii.

Enrique Iglesias na koncerte v Sydney, ktorý je súčasťou jeho svetového turné, prerušil tri piesne, aby si pripomenul obete krvavej tragédie zo svojho rodiska.

"Narodil som sa v Madride, takže pre mňa je to veľmi osobné," povedal Iglesias pred vystúpením na javisko. "Byť teraz od Madridu tak ďaleko je pre mňa veľmi ťažké."