Pavarottiho rozlúčka v New Yorku

15. mar 2004 o 0:00

NEW YORK - Slávny taliansky tenorista Luciano Pavarotti sa v sobotu večer predstavením Pucciniho opery Tosca definitívne rozlúčil s Metropolitnou operou v New Yorku, v ktorej od roku 1968 odohral dvadsať rolí. V rozhovore s agentúrou AP krátko predtým pripustil, že išlo zrejme o jeho vôbec posledné operné predstavenie v kariére.

"Myslím, že nastal čas," povedal šesťdesiatosemročný tenorista, ktorý v sobotu spieval v Metropolitnej opere pred beznádejne vypredaným hľadiskom so 4000 miestami. Už skôr Pavarotti oznámil, že chce úplne prestať spievať 12. októbra 2005, keď oslávi sedemdesiatiny.

V poslednom čase taliansky spevák vystupoval v operných predstaveniach čoraz zriedkavejšie: predvlani v januári spieval štyrikrát v Londýne a vlani v júni raz v Berlíne. Do Metropolitnej opery sa Pavarotti vrátil dva roky potom, čo tu na poslednú chvíľu pre nachladnutie zrušil sériu predstavení tejto Pucciniho opery.

Posledné operné predstavenie Pavarottiho v New Yorku vzbudilo rozporuplné reakcie kritikov. Hoci mu publikum búrlivo aplaudovalo, tlač poukazovala na to, že sa mohutný tenorista veľmi zle pohybuje, pretože má zničené kĺby. Po hlasovej stránke možno v určitých chvíľach stále nájsť záblesk onoho ničím neporovnateľného Pavarottiho tónu, pripustili New York Times.

V Metropolitnej opere vystupoval Pavarotti počas svojej štyridsaťročnej kariéry oveľa častejšie než na iných slávnych svetových operných scénach. Na newyorskom javisku vystúpil v 379 predstaveniach, kým v milánskej opere La Scala spieval stoštyridsaťkrát a v Kráľovskej opere v Londýne stokrát. (čtk)

FOTO - ČTK/AP