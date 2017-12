CD

Various Artists - Next Brel

Universal 2003

Jacques Brel bol jeden z najvýznamnejších veľvyslancov francúzskeho šansónu, aj keď bol vlastne Belgičan. Ovplyvnil nielen domácich hudobníkov, ale jeho piesne sa dostali aj za hranice Francúzska. Výberový album Next Brel je prehliadkou anglických coververzií tohto majstra v podaní rôznych interpretov. Raritou kolekcie je živá nahrávka Davida Bowieho Brelovej piesne Amsterdam, ktorá vznikla pre reláciu dídžeja Johna Peela. Nájdete sa tam vydarené Brelove piesne od Dusty Springfield, Jimmiho Rodgersa alebo Niny Simone. Najčerstvejšou nahrávkau je pieseň Jackie v podaní britských Divine Comedy, jedných zo strážcov vyhasínajúcej noblesy v popmusic.

Incubus - A Crow Left of the Murder

Sony Music 2004

Incubus sú v súčasnosti jednou z najpopulárnejších metalových skupín nového milénia. Vznikli v roku 1991, silne ovplyvnení Red Hot Chili Peppers neskôr vytvorili vlastný štýl, ktorý siaha od rapmetalu - až k postgrunge rocku, využívajúci možnosti dídžeja v skupine. Ich novinka A Crow Left of the Murder však naznačuje, že skupina sa čoraz viac vzďaluje od ostrých koreňov bližšie k pesničkovej forme a premyslenejším formám, na rozdiel ich súputníkov typu Korn. Incubus si na album pozvali dvorného producenta Pearl Jam Brendana O'Briena a je to cítiť. Špeciálna verzia tohto albumu obsahuje aj bonus DVD v podobe 26-minútového dokumentu, doplneného o ukážky vystúpenia skupiny na festivale Lollapalooze.

Masked And Anonymous - Music From The Motion Picture

Sony Music 2003

Až o niekoľko mesiacov neskôr sa k nám dostáva soundtrack k filmu Masked and Anonymous, v ktorom si hlavnú úlohu zahral samotný Bob Dylan. A nielen to. K filmu prispel niekoľkými pesničkami, buď novými prerábkami jeho starších skladieb alebo osvedčenými tradicionálmi. Film pojednávajúci o vízii Ameriky ako banánovej republiky, ktorý sa v Česku nedávno premietal pod názvom Inkognito, kritika nemilosrdne popravila. Kvalita Dylanovej hudby je na rozdiel od snímku nadštandardná. Či už sú to nové verzie Down In The Flood alebo Cold Iron Bounds v majstrovom podaní, alebo známe Dylanove skladby v podaní iných interpretov. Tento soundtrack vám dokonca zodpovie otázku, ako by znel Dylan v japončine.

