Dušan Kužel: Dielo I a II

15. mar 2004 o 0:00



Slovenský Tatran, Bratislava 2004

Dušan Kužel patril k najvýznamnejším predstaviteľom generácie, ktorá vstupovala do prózy v prvej polovici šesťdesiatych rokov. Ako začínajúci autor vzbudil veľké očakávania svojím debutom - zbierkou poviedok Vráti sa niekto iný. Kľúčovým dielom jeho tvorby sa stal román Lampa. Dušan Kužel však roku l985 zomrel a vydania románu sa nedočkal. Na tohto výnimočného autora chce Slovenský Tatran upozorniť dvojzväzkovým výberom, do ktorého zaradil tri zbierky autorových poviedok, román Lampa, ukážky z televíznych a rozhlasových scenárov aj ojedinelé básne.

Malíř-básník (Vzpomínaní na Josefa Čapka)

Academia, Praha 2004

Tento zborník mal vyjsť v roku 1947 ako pietna publikácia k Čapkovým nedožitým šesťdesiatinám. Jeho autormi boli ľudia z Čapkovho blízkeho okolia, okrem iných František Halas, Emil Filla či Jaroslav Seifert. Vydanie sa oneskorilo a po februári 1948 už zborník vyjsť nemohol. Zachovali sa len signálne výtlačky, ktoré poslúžili ako východiskový materiál na súčasné vydanie. Kaleidoskop vzácnych dobových svedectiev o Josefovi Čapkovi dopĺňajú tri ďalšie texty od Jana Zrzavého, Václava Černého a Jana Patočku.

Henric Veldeke: Krásne slovo, sladká melódia

Edition Ryba, Trnava 2003, prebásnil Ľubomír Feldek, spolupráca Mojmír Grygar

Dvadsaťpäť ľúbostných piesní jedného z najväčších minnesängrov gotickej éry ukazuje stredovekú lyriku z jej najlepšej stránky. Osobitý pôvab prvého slovenského vydania spočíva v skutočnosti, že piesne preložil Ľubomír Feldek, ktorý sa pokladá za vzdialeného potomka Henrica van Veldekeho. Súčasťou vydania je aj CD, kniha je ilustrovaná reprodukciami jedinečných iluminácií z rukopisu vrcholnej gotiky, zürišského Codexu Manesse. Je to prvá kniha nového vydavateľstva Edition Ryba, ktoré sa bude venovať predovšetkým modernej svetovej próze, poézii, filozofii, psychológii a teológii, pričom kladie osobitný dôraz na typografiu a celkovú výtvarnú podobu svojich kníh.

Anna Antošová: Kavka z periférie

Ikar, Bratislava 2004

Len málo autorov má ten nevšedný dar, že v jednej knihe majstrovsky stvárnia historky zo života, pri ktorých čitateľovi vytrysknú slzy od smiechu, ale i príbehy, pri ktorých sa rozplače. Anna Antošová medzi takýchto autorov nesporne patrí. Svoje rozprávanie začína vykresľovaním bizarných postavičiek z Modry, mestečka učupeného medzi vinohradmi, a završuje ho opisom života na drsnej periférii v starej Petržalke.

Britská čítanka

Labyrint revue/Gutenberg, Praha 2004

Gutenbergova čítanka modernej britskej literatúry prináša reprezentatívny výber z tvorby desiatich významných súčasných britských prozaikov. Každá ukážka v anglickom origináli je zrkadlovo doplnená českým prekladom, medailónmi autorov a výberom ďalších odporúčaných titulov, ktoré boli v posledných desaťročiach preložené do češtiny. Kniha je určená tak študentom a záujemcom o anglický jazyk, ako aj tým, ktorí vyhľadávajú kvalitnú modernú beletriu. Originálne texty: Salman Rushdie, Graham Swift, Julian Barnes, Ian McEwan, Kazuo Ishiguro, Angela Carter, Martin Amis, John Banville, Jeanette Winterson, Romesh Gunesekera.

Roland Barthes: Mytologie

Dokořán, Praha 2004, preložil Josef Fulka

Je to jedno z najvýznamnejších Barthesových diel. Úvodnú časť tvorí rad krátkych a hádam až prekvapivo zábavných, no mimoriadne dobre prepracovaných úvah o niektorých dobových aspektoch konzumnej spoločnosti; druhá časť je úsilie zasadiť tieto texty do všeobecnejšieho teoretického rámca. Je pozoruhodná okrem iného tým, že ide o jeden z prvých pokusov o aplikáciu semiologického prístupu ku kultúrnym javom. Dielo zásadným spôsobom prispelo k premene francúzskej intelektuálnej scény v druhej polovici 20. storočia. (ba, her)