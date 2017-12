Do Rokenrolovej siene slávy uviedli Princea, Segera, Browna a Harrisona

New York 16. marca (TASR) - Popovú hviezdu Princea, rockera Boba Segera a speváka a skladateľa Jacksona Browna uviedli v pondelok do Rokenrolovej siene slávy na ceremoniáli v distingvovanom hoteli Waldorf Astoria v New Yorku. Skutočná Dvorana slávy je v Clevelande, v štáte Ohio.

Posmrtne ocenili za sólo kariéru aj Georgea Harrisona, ktorý už je v Sieni slávy ako člen legendárnej kapely Beatles. Počas svojho samostatného pôsobenia na hudobnej scéne sa najviac preslávil hitom My Sweet Lord. Zomrel na rakovinu v novembri 2001.

Na výročnom uvádzacom ceremoniáli do Siene slávy stáli medzi ocenenými aj skupiny ZZ Top, Traffic a Dells. Cenu za celoživotné dielo získal Jann Wenner, spoluzakladateľ a vydavateľ časopisu Rolling Stone. Medzi celebritami, ktorí odovzdali prestížne ocenenia, boli Bruce Springsteen, Tom Petty, OutKast a Alicia Keysová.

Prince sa dostal na výslnie z prekvitajúcej soulovo-funkovej scény v Minneapolise začiatkom 80. rokov minulého storočia. Medzi jeho najznámejšie hity patria Purple Rain, When Doves Cry, Little Red Corvette, Kiss.

Rocker Bob Seger sa preslávil svojou hudbou označovanou "späť ku koreňom" a hitmi ako Night Moves, Old Time Rock & Roll či Like a Rock.

Browne zosobňoval rockera z Los Angeles v 70. rokoch a medzi jeho najznámejšie piesne patria Take It Easy, Redneck Friend, Fountain of Sorrow a Running on Empty.

Uvedenie do Rokenrolovej siene slávy, na ktoré sa umelec kvalifikuje po 25 rokoch od vydania jeho prvej nahrávky, mnohí považujú za vyššie hudobné ocenenie než prestížnu cenu Grammy.