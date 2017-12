Odštartoval už tretí ročník šúťaže pre talenty Jim Beam Music

Bratislava 16. marca (TASR) - Na Slovensku štartuje v poradí už tretí ročník projektu na podporu mladých umelcov - Jim Beam Music.

16. mar 2004 o 16:45 TASR

Jeho cieľom je dať mladým kapelám šancu zahrať si po boku skúsených skupín na veľkých festivaloch a na profesionálne pripravených koncertoch s následnou možnosťou získania finančnej prémie. Koncept je postavený na štýlovej rôznorodosti od alternatívneho rocku cez reagge, ska, elektroniku až po ambient, a tak dáva možnosť zapojiť sa skutočne každému. V prvých dvoch ročníkoch boli najúspešnejšími účastníkmi skupiny Tiro de Gracia, Zubka a Too Much a projekt bol úzko prepojený s internetovou hitparádou mladých a nie celkom beznádejných skupín Demovnica, ktorá bola prezentovaná aj na Rock FM rádiu.

Mladé kapely sa do súťaže prihlásia poslaním nahrávky, ktorá sa následne dostane do rúk renomovanej poroty. Tá po vypočutí materiálu vyberie šiestich semifinalistov, rozdelených do dvoch skupín po troch. Prví traja vybraní sa verejnosti predstavia na festivale Kozel Klikkfest (9. - 10. júla v Nových Zámkoch). Druhá skupina príde na rad o dva týždne neskôr na festivale Letná pauza (24. júla v Bojniciach). Porotcovia budú samozrejme prítomní na oboch festivaloch. Dve kapely, ktoré budú podľa ich úsudku tie "naj", sa následne v septembri stretnú na spoločnom finálovom koncerte v Bratislave, kde budú mať možnosť prezentovať svoje umenie po boku známeho headlinera. Tu sa tiež rozhodne aj o celkovom víťazovi, ktorý sa stane majiteľom prémie vo výške 50 000 Sk.

Porotu, ktorá bude mať nad Jim Beam Music v roku 2004 patronát, vedie Rado "Vrabec" Ort, zakladateľ a líder formácie Made to Mate. Okrem neho sú jej členmi "Galo" - Roman Galvánek, líder formácie OBD a spoluautor niekoľkých pozoruhodných projektov a tiež Matúš Kľúčik, šéf kapely Love 4 Money.

Tak, ako po minulé roky, aj v roku 2004 sa pod názvom Wanted DJ dnb uskutoční súťaž pre dídžejov, ktorí preferujú štýl drumďnďbass. Cieľom súťaže v mixovaní tohto obľúbeného štýlu je, rovnako ako v prípade skupín, prezentácia mladých nádejí a odmena najúspešnejšieho podľa hodnotenia poroty.