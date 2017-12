DIVADELNÉ PREMIÉRY

Americká pozlátka a francúzsky šansón

17. mar 2004 o 11:15 ZUZANA KOMÁROVÁ

Zuzana Moravcová (vľavo) a Daniela Kuffelová. FOTO - FILIP VANČO





Eva Patakiová: Edith a Marlene. Divadlo Jonáša Záborského Prešov. Réžia: Martin Kákoš a. h.. Hrajú: Jana Hubinská a. h., Elena Kušnierová a ďalší. Premiéra: 19. marca

Spoločný projekt prešovskej spevohry a činohry je o dvoch osudoch výnimočných žien. "Je to muzikálová dráma s prvkami komédie, uprostred ktorej sú charaktery zaujímavých umelkýň," povedal šéf činohry Valentin Kozmenko-Delinde. "Boli to veľké umelkyne a šansonierky, ktoré mali veľa spoločného. Rozdeľoval ich prístup k životu. Marlene si ho naplánovala a cieľavedome išla za vytýčeným cieľom," vysvetlil režisér Martin Kákoš. "Edith Piaf som hrala dlho v divadle West, takže tu som teraz Marlene. Bola to žena, ktorá presne vedela, čo chce, a dosiahla to, lebo vedela pracovať so svojím zovňajškom aj vnútrom," dodala Jana Hubinská.

"Edith zažiarila a zhasla, no dominantný je v inscenácii jej životný príbeh. Marlene hrá iba zrkadlo a hra je v tom prípade o dvoch rozdielnych prístupoch k životu. Zaujalo ma to už na texte. Je to konfrontácia americkej kultúry o vonkajšej pozlátke, ktorú reprezentuje Dietrichová, s kultúrou francúzskeho šansónu o duši a emóciách v postave Edith Piaf," doplnil režisér.

Štyri príbehy, v ktorých veľmi chýba kyslík

Ingmar Villqist: Bezkyslíkovce. Divadlo Andreja Bagara Nitra. Réžia: Svetozár Sprušanský. Hrajú: Eva Pavlíková, Pavol Višňovský a. h. a ďalší. Premiéra: 19. marca

Štyri jednoaktovky so spoločnou témou vnútorného sveta hrdinov budú mať v Nitre celoslovenskú premiéru. Prvý príbeh sa volá Kocka masti s hrozienkami a je o spolužití dvoch žien. "Divák sa dozvie, že mladšia z dvojice má vlastnú rodinu. Práve tú jej staršia partnerka vyčíta. Príbeh má priam detektívnu pointu, ktorú nechcem prezradiť," hovorí režisér Svetozár Sprušanský.

Druhá jednoaktovka je príbeh, podľa ktorého nesie názov celý večer Bezkyslíkovce. "Teraz je to o dvoch mužoch, z ktorých jeden chce domácnosť opustiť. Možno navždy, možno chce ísť iba telefonovať." Ďalej prichádza Fantóm. "Táto jednoaktovka má v sebe princíp tajomna a záhady, ktorý sa vznáša nad manželským párom. Úľava a rozuzlenie príde na javisko spolu s ďalším párom - s dôchodcom a jeho mladučkou snúbenicou." Posledná časť je dialóg pred sobášom na tému, či sa človek dokáže nadýchnuť. Má názov Lemury. "Nie je to iba o obyčajnom dýchaní, ale aj okysličovaní vzťahov."

Po minuloročnom úspechu nitrianskej inscenácie Tri sestry sa natíska otázka, či aj novou premiérou chce divadlo zaútočiť na Dosky. "Poviem to takto: "Viete, aké je zodpovedné vôbec niečo režírovať po tých Troch sestrách? Podľa mňa je v Bezkyslíkovcoch výnimočná hudba, scéna a naši hereckí hostia," vysvetlil Sprušanský.