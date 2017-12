Olympic štartuje turné po Slovensku

17. mar 2004 o 9:15

BRATISLAVA - Druhú polovicu apríla strávi česká hudobná legenda Olympic na Slovensku. Štvrtok 15. apríla sa začne v Prešove slovenské turné Fujifilm Digital Olympic Tour 2004, informoval včera v Bratislave Petr Janda. Z Prešova sa Olympic presunie do Košíc, nasledovať bude Poprad, Trnava, Nitra, Žilina, Trenčín, Púchov. V deň narodenín lídra skupiny Petra Jandu - 2. mája odohrá kapela vo Zvolene posledný koncert.

Súčasťou koncertnej šnúry bude i propagácia ich nového albumu Dám si tě klonovat. "To nové cédečko sme pripravovali asi rok, je na ňom 13 piesní a mám ho moc rád," povedal Petr Janda. Na ďalší album však fanúšikovia nebudú dlho čakať. Ako uviedol Janda, už o mesiac by mala vyjsť kompilácia starších balád a pomalých pesničiek a tiež druhé DVD o histórii Olympicu. Dnešnú tlačovú besedu spestrili členovia skupiny príchodom spolu so svojimi klonmi v maskách. (sita)