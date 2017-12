Český herec Tomáš Hanák prišiel ako Mazaný Filip

17. mar 2004 o 13:00 TASR

Bratislava 17. marca (TASR) - Do Bratislavy na miesto "svojich bývalých literárnych zločinov" sa v utorok vrátil český režisér Václav Marhoul pri príležitosti slovenskej premiéry svojho filmového debutu Mazaný Filip.

"Mazaného Filipa som napísal v Bratislave počas svojej vojenskej prezenčnej služby v roku 1985, takže je to presne 19 rokov a pre mňa sa tým celý okruh akoby uzatvára. Konečne mám vo svojej duši pokoj," priznal sa autor scenára a režisér v jednej osobe Václav Marhoul, ktorý sfilmoval svoju divadelnú hru uvádzanú v kultovom pražskom divadle Sklep. Príbeh je voľne inšpirovaný detektívnymi románmi Raymonda Chandlera a jeho slávnym detektívom Philom Marlowom, takže aj filmová verzia vznikla ako pocta čiernobielym americkým filmom 40. rokov.

"Je to paródia a zároveň detektívka. Slúži len tomu, aby sa diváci pobavili. Je to čisto žánrový príbeh zasadený do Los Angeles v 30. rokoch a jediný spôsob, ako ho vnímať, je nič v ňom nehľadať," charakterizoval svoj film režisér Marhoul. V každom prípade je však Mazaný Filip, nominovaný na Českého leva v kategórii najlepší výtvarný počin, prvým kompletne digitálne upravovaným českým filmom.

Hlavnú úlohu neohrozeného súkromného očka Filipa stvárnil známy člen divadla Sklep Tomáš Hanák. "Myslím, že už keď mi to Václav Marhoul ponúkol prvýkrát v divadle, pocítil som zmes neistoty, či túto legendárnu chlapskú úlohu dokážem zahrať. No a po prečítaní knihy som poznal, že Marlowe je naozaj chlapík, ktorý si obdiv čitateľov a divákov zaslúži, pretože si zachováva určitú dôstojnosť, aj keď sú to zvyšky, ktorých sa zúfalo drží. Ale je to úžasný chlap a každý z nás by bol rád, keby aspoň takto žil," poznamenal ženami jeden z najobdivovanejších mužov českého filmového plátna.

Známe mená sa však objavujú aj v ďalších, častokrát len malých úlohách: Pavel Liška, Eva Holubová, Viktor Preiss, Jaroslav Dušek, Vilma Cibulková, Oldřich Kaiser, Milan Šteindler či známy "Samotár" Jiří Macháček. "Hrám gangstra, ktorý plní príkazy svojho šéfa. Žiaľ, nemá pod sebou takých schopných ľudí, ako by chcel, ale čo nezvládnu oni, to sa rozhodne vyriešiť sám. Takže som mal možnosť v tomto filme zastreliť zblízka, asi z polmetrovej vzdialenosti, inak dobrého chalana a prepáliť mu guľku čelom. A to je asi prianie všetkých chlapcov vo veku okolo desať rokov, ktorí si chcú zahrať vo filme - ako si spomínam sám na seba. Tak to sa mi teraz splnilo," opísal svoju najnovšiu filmovú úlohu Jiří Macháček, ktorého môžeme v slovenských kinách momentálne vidieť aj v úspešnej komédii Jedna ruka netlieska.

