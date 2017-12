Affleck nechce od Lopezovej späť zásnubný prsteň

17. mar 2004 o 17:30 SITA

BRATISLAVA 17. marca (SITA) - Ben Affleck údajne netrvá na tom, aby mu Jennifer Lopezová vrátila zásnubný prsteň v hodnote 750 tisíc libier. Herec zároveň poprel dohady, že by sa so svojou bývalou snúbenicou rozprával o tom, čo by mala s prsteňom urobiť. Ben sa taktiež priznal, že bol zničený z neúspechu ich spoločného filmu Gigli a taktiež z ich rozchodu. Dodal však, že každý film nemusí mať úspech a "že to nie je koniec sveta".