Punkáčom som chcel byť už od mlada, ale nejako mi to nevyšlo

18. mar 2004 o 9:30 PETER BÁLIK

Skupina v akcii na festivale Žákovic Open. FOTO - HOGO POGO





Bratislavská skupina Hogo Pogo si do kolónky diskografia môže zapísať druhý album s názvom Hogo Pogo Live, ktorý vznikol počas ich minuloročného vystúpenia na festivale Žákovic Open v Trenčianskych Bohuslaviciach. Mnoho živých albumov vzniklo v podstate náhodou. V prípade tejto recesistickej skupiny dokonca časť členov ani nevedela, že zvukársky pult zaznamenáva ich koncert na pásku.

"Fakt som o tom nevedel. To, že na začiatku kričím, aby ľudia tlieskali, že nahrávame, mi napadlo spontánne. Chcel som iba, aby boli diváci nabudení," dušuje sa basgitarista Yxo v jednej z bratislavských krčiem. Vedľa neho sedí líder skupiny, spevák Dušan Slimák, ktorý sa tvári nadmieru spokojne. "Viete, Dušan raz povedal, že má viaceré méty v živote. Jednou z nich bolo, že chce vydať album, a to sa mu už splnilo. Dnes, keď videl nové CD, povedal, že už nadsluhuje," dodáva Yxo, ktorý je spolu s gitaristom Ďuďom a Tybykem zároveň členom známejšej skupiny Hex.

Koncertná nahrávka mala byť pôvodne darčekom pre najbližších priateľov, vďaka vydavateľstvu Millenium Records sa však nakoniec ocitla aj na CD. "Vydali sme to, lebo je tam zachytená tá správna energia a tej tam je dosť," hovorí Yxo a Slimák spresňuje: "Keď sme to počuli, zdalo sa nám to nepoužiteľné, ale zvukár Ivan Jombík uplietol z hovna bič." Okrem nich si na albume zahrali aj dvaja členovia Le Payaco Tomáš Sloboda a Martin Stempel. CD dokonca obsahuje aj tri videoklipy z koncertu.

Skupina, ktorej názov je vyvodený zo starých českých komédií a známeho punkového tanca pogo, funguje od začiatku deväťdesiatych rokov, keď sa Slimák odtrhol od Hexu s úmyslom založiť si vlastnú punkovú kapelu. "Odišiel, lebo sme sa mu zdali príliš popoví. Keďže nepoznal iných hudobníkov než nás, tak sme sa k nemu pridali," vysvetľuje Yxo.

Hogo Pogo dnes funguje ako sviatočná skupina. Prvý album Kujóni a odkundesi vydala až v roku 2000. Koncertuje a skúša iba občas, minulý rok mala iba jedno vystúpenie a to sa paradoxne dostalo na tento živý album. Jej repertoár je zmesou punkrocku, pivného rokenrolu a ľudovej zábavy. "Punkáčom som chcel byť od mlada, ale nejako mi to nevyšlo," tvrdí Slimák, ktorého texty pre skupinu sa krútia väčšinou o pôžitkoch z konzumácie alkoholu. "Asi preto, že sa stále stretávame pri chľaste, nie?" háda líder Hogo Pogo.

Úvodná skladba Rum a Stein je paródiou na nemeckých metalových Rammstein. Pieseň Pivo je asi najstaršou skladbou, ktorá dokonca vznikla v prehistorických začiatkoch skupiny Hex. Album obsahuje aj ich najznámejšiu skladbu Leto na Hvare, inšpirovanú výjazdmi členov kapely a priateľov na známy chorvátsky ostrov.

Krst albumu sa uskutoční v piatok v bratislavskom Music Net Clube v rámci akcie Piatok je ten deň! Krstnými otcami budú herec Ady Hajdu a Maroš Žákovic, ktorý spolu s Yxom organizuje festival Žákovic Open. Predkapelou bude skupina Mosad.