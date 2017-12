Pamela Andersonová chce byť spisovateľkou

BRATISLAVA 18. marca (SITA) - Americká herečka Pamela Andersonová sa chce stať spisovateľkou. Tvrdí, že filmovanie definitívne zavesila na klinec a plánuje napísať dva ľúbostné romány. Vydavateľstvo Simon ...

18. mar 2004 o 12:00 SITA

BRATISLAVA 18. marca (SITA) - Americká herečka Pamela Andersonová sa chce stať spisovateľkou. Tvrdí, že filmovanie definitívne zavesila na klinec a plánuje napísať dva ľúbostné romány. Vydavateľstvo Simon and Schuster jej vopred vyplatilo 250 000 dolárov, hoci zatiaľ nenapísala ani čiarku. Názov prvej knihy je už známy: Above the Waist and Below the Belt (Nad pásom a pod opaskom). Vydavatelia jej však asi nedôverujú, lebo našli istého skúseného autora, ktorý by mal do jej kníh vniesť ducha. Herečku to nahnevalo: "Ľudia ma teraz odpíšu ako nejakého hlúpeho bimba. Všetky postavy a zápletka sú však moje."