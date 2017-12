Ben Affleck nechce byť akčným hrdinom

BRATISLAVA 18. marca (SITA) - Americký herec Ben Affleck sa rozhodol, že už nechce hrať v akčných filmoch, iba vo vážnych drámach, prípadne romantických komédiách. Nemá už záujem o trháky, ktoré by naplnili ...

18. mar 2004 o 10:16 SITA

BRATISLAVA 18. marca (SITA) - Americký herec Ben Affleck sa rozhodol, že už nechce hrať v akčných filmoch, iba vo vážnych drámach, prípadne romantických komédiách. Nemá už záujem o trháky, ktoré by naplnili kinosály. Najnovšie začne nahrávať komédiu Surviving Christmas, ktorá by mal byť hotová koncom roka. ,,Hrám úlohu, v ktorej by ste za normálnych okolností čakali Adama Sandlera, Mika Myersa alebo Eddieho Murphyho. Skúšam šťastie v komédiách," informoval Affleck.

Okrem toho sa vyjadril, že je teraz spokojný a rozchod s Jennifer Lopezovou už prekonal: "Dám si už veľký pozor, aby môj budúci vzťah nerozmazávali médiá."