Courtney Love opäť zatkli, tentokrát v newyorskom nočnom klube

18. mar 2004 o 17:21 TASR

Los Angeles 18. marca (TASR) - Iba dva dni po jej vypočúvaní pred súdom ohľadom obvinenia z prechovávania drog polícia znova zatkla kontroverznú rockovú speváčku Courtney Love (39).

Podľa správ rozhlasovej stanice New York 1 udrela v nočnom klube v New Yorku jedného muža do hlavy stojanom na mikrofón. Postihnutého 24-ročného chlapíka odviezli so zraneniami do nemocnice. Incident sa odohral okolo 02.30 h miestneho času v nočnom klube v East Village.

Vdova po spevákovi skupiny Nirvana Kurtovi Cobainovi sa ešte predtým postarala o rozruch, keď v televíznej relácii Late Show Davida Lettermana niekoľkokrát odhalila svoju hruď.

V utorok si na súdnom termíne v Beverly Hills vyslúžila za prílišnú uvravenosť pokarhanie sudcu.

Pred týždňom vzniesli žalobcovia voči Courtney aj druhú žalobu za neprístojné správanie. Obvinenie má pôvod v zatknutí speváčky z 2. októbra 2003, keď polícia oznámila, že Love rozbíjala okná na dome svojho bývalého priateľa.