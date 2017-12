Festival Lumen spoja s oslavami vstupu do EÚ

BRATISLAVA 20. marca (SITA) – Tohtoročný hudobný festival Lumen v Trnave bude prepojený s oslavami vstupu Slovenska do Európskej únie. Uskutoční sa 30. apríla a 1. mája na hlavnom trnavskom Trojičnom ...

20. mar 2004 o 17:50 SITA

BRATISLAVA 20. marca (SITA) – Tohtoročný hudobný festival Lumen v Trnave bude prepojený s oslavami vstupu Slovenska do Európskej únie. Uskutoční sa 30. apríla a 1. mája na hlavnom trnavskom Trojičnom námestí namiesto doterajšej mestskej športovej haly. Organizátori očakávajú na 12. ročníku festivalu až 12-tisíc návštevníkov, ktorí budú mať v prípade získania grantu na oslavy vstupu do únie vstup zdarma.

Ako informovala Tlačová kancelária Konferencie biskupov Slovenska, medzi účinkujúcimi budú slovenské kapely Heaven´s Shore, Tretí deň, Richard Čanaky, Vždy a všade, Lamačské chvály a The Hope Gospel Singers and Band, anglické skupiny The Tribe, Jewels, DJ Andy Hunter a talianska formácia Exequo. V rámci sprievodných podujatí vystúpi tanečné divadlo aTak a účastníci budú mať k dispozícii rôzne prednášky, besedy a a workshopy. Ubytovaní budú v miestnych školách, bližšie informácie môžu občania získať na adrese www.festivallumen.sk.