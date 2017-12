Hamleta uviedli činoherci DAD v Prešove v rusínčine

20. mar 2004 o 19:24 TASR

Prešov 20. marca (TASR) - Svetoznámu drámu Hamlet od anglického spisovateľa Wiliama Shakespearea zahral dnes večer činoherný súbor Divadla Alexandra Duchnoviča (DAD) v Prešove v rusínčine. Predstavenie naštudoval hosťujúci režisér Rastislav Ballek. Ústrednú postavu stvárnil Eugen Libezňuk.

Vasil Turok, autor prekladu do jazyka, ktorý získal kodifikovanú podobu len v roku 1995, konštatoval, že mal k dispozícii jeden z prvých Shakespearových textov Hamleta ešte z konca 16. storočia. Zvolil si ho aj preto, lebo je jasný a prehľadný a nie je poznačený neskoršími úpravami a podružnými doplnkami samotným Shakespearom. Prezradil, že prekladal päť riadkov za deň, čo mu vystačilo na rok a pol práce. Svoj preklad konfrontoval s prekladmi do českého, ukrajinského a ruského jazyka. Zvlášť preklad Borisa Pasternaka ho veľmi zaujal. Slávnu repliku dánskeho princa Byť či nebyť preložil slovami "Žyty či byty". Poznamenal, že sám so sebou je spokojný tak na 60 percent.

Ballek na margo svojho režijného prístupu ku jednému z najhranejších dramatických diel na svete uviedol, že mu nič aktuálnejšie a angažovanejšie v interpretácii hry nenapadlo ako je "text sám". Preto ho nijak násilím "nezosúčasňoval". O ponuke DAD pripraviť premiéru tohto diela povedal, že "Hamlet sa neodmieta".

Za členov realizačného tímu si režisér vybral hosťujúcich scénografa Vladimíra Čápa a autora scénickej hudby Norberta Bodnára. V hre vystupuje dovedna 23 postáv, a keďže činoherný súbor DAD má 15 členov, z toho deväť mužov, niektorí si zahrali dve postavy a Igor Latta až tri. Na scéne sa objavil v úlohe Ducha i Turok.