Najviac anjelov má skupina Kabát a speváčka Radůza

21. mar 2004 o 1:36 TASR

Praha 21. marca (TASR) - Česká speváčka Radůza v ankete českej Akadémie populárnej hudby Anjel 2003 získala v sobotu večer tri prestížne sošky anjelov: ako objav roku, ako speváčka roku a v kategórii Folk a Country. Až štyroch anjelov si z galavečera v Kongresovom centre v Prahe odniesla skupina Kabát.

V úlohe moderátora exceloval Miro Žbirka, ktorý trúsil vtipy, rôzne historky, a slávnosti vysielanej v priamom prenose Českou televíziou a Českým rozhlasom udával správne tempo. Žbirka neskrýval prekvapenie, keď získal malú sošku anjela "za mimoriadny moderátorský výkon", čo publikum ocenilo spontánnym potleskom. Slovenčina znela z pódia aj keď jednu z cien odovzdávala Jana Kirschner a pri speve skupiny No name.

Českej skupine Kabát dvoch anjelov udelila porota akadémie ako českej skupine roku v kategórii rock a za najlepšie album roku 2003 (Dole v dole). Ďalšie dve sošky pripadli skupine Kabát za najviac predaných hudobných nosičov v kategórii skupiny a ako absolútnemu víťazovi, ktorý vlani v predaji nosičov predbehol všetkých. Skupina v minulom roku predala 78.657 CD a kaziet s titulom Dole v dole.

Medzi speváčkami predaj hudobných nosičov priniesol sošku anjela Lucii Bílej a medzi spevákmi Jaromírovi Nohavicovi. Ten na pódiu dvakrát zaspieval, raz prekvapivo so skupinou Kabát, a anjela získal spolu so vstupom do Siene slávy. To bol aj jediný moment, kedy diváci v sále tlieskali postojačky.

Cenu za albumom roku v kategórii pop získala skupina Monkey business za CD Resistance is futile, spevákom roku 2003 česká akadémia populárnej hudby vyhlásila Dana Bártu a skladbou roku je pieseň 1970 od skupiny Chinaski.

(spravodajca TASR Bohdan Kopčák) ikr