Najnovší filmový Ježiš je sčasti aj Slovák

21. mar 2004 o 11:57 SITA

BRATISLAVA 21. marca (SITA) - V hlavnej úlohe najnovšieho filmového spracovania záveru života Ježiša Krista sa predstaví herec, ktorý má korene aj na Slovensku. Ako agentúru SITA informovala Matica slovenská, na slovenský pôvod herca Jamesa Caviezela, ktorý hrá Ježiša v novom filme Ukrižovanie Ježiša Krista (The Passion of the Christ), ich upozornil Slovák Tomáš J. Veteška, ktorý žije v Spojených štátoch amerických. Caviezel totiž počas propagácie filmu uviedol v jednom z televíznych interview, že jeho predkovia pochádzajú aj zo Slovenska. V programe americkej televíznej stanice EWTN TV Chanel "World Over" povedal, že po matke Írke, je napol Ír a po otcovi, napoly Slovákovi, sčasti aj Slovák. Meno Caviezel vraj pochádza zo Švajčiarska.

Matica slovenská sa preto spojila americkou agentúrou zastupujúcou herca a pripravuje pozvanie Jamesa Caviezela na Slovensko. Film o posledných dvanástich hodinách života Ježiša Nazaretského úspešne putuje kinosálami sveta a slovenskému publiku sa predstaví v premiére 8. apríla.