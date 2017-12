Kylie Minogue sa údajne chystá na sobáš

22. mar 2004 o 11:55 SITA

SYDNEY 22. marca (SITA/AFP) - Austrálska popová speváčka Kylie Minogue údajne požiadala svojho partnera, francúzskeho herca Oliviera Martineza, aby si ju zobral za ženu. Svadba by sa podľa uverejnených informácií mohla uskutočniť už v júni. Austrálske médiá uviedli, že speváčkina mladšia sestra Dannii informáciu o pripravovanej svadbe utrúsila počas týždňa pred priateľmi, ktorých citoval britský bulvárny denník News of the World.

"Rozmýšľajú o Paríži, Sydney, alebo Barbadose, ale pravdepodobne k tomu dôjde tam, kde je najteplejšie," citovala internetová stránka denníka mladšiu zo sestier. "Kylie to oznámila svojim priateľom v USA a rodine doma, ale to je všetko. Som taká šťastná, naozaj sa k sebe hodia," uviedla Dannii Minogue. V Londýne žijúca 35-ročná Kylie chodí s 38-ročným Martinezom už rok. Pár však svoje prípadné rozhodnutie o svadbe zatiaľ oficiálne neohlásil.