Na gospelový festival sa už možno prihlásiť

22. mar 2004 o 14:30 SITA

BRATISLAVA 22. marca (SITA) – Už teraz sa možno prihlasovať na tohtoročný hudobný festival Verím, Pane, ktorý sa uskutoční 20. – 25. júla v Námestove. Jeho súčasťou sú okrem hudobných vystúpení tvorivé dielne a odborné semináre, ako aj duchovné akcie. "Verím, Pane je rodinným stretnutím a duchovnou obnovou členov mládežníckych hudobných telies. Chce prispievať k rastu ich duchovnej i umeleckej úrovne,” uvádza sa v štatúte festivalu, ktorý ponúka účastníkom aj modlitebné stretnutia a omše.

Tvorivé dielne sa budú tento rok venovať napríklad muzikálu, muzikoterapii, výtvarnej komunikácii, liturgickému tancu, drôtenému šperku, tzv. spravodlivému obchodu (fair trade) a ďalším piatim témam. Osobitné tvorivé dielne sú pripravené pre pokročilých gitaristov, bubeníkov, sólových spevákov, tanečníkov a hráčov na klávesové nástroje. Odborné semináre budú zamerané na kultúrny manažment a autorské práva. Medzi

sprievodné akcie už tradične patria predajné výstavy gospelových hudobných nahrávok, videokaziet a pod.

Prihlásiť sa možno do 20. mája – do publika alebo medzi účinkujúcich. Poplatok je 90 Sk na deň, čiže 500 Sk na celý festival so stravou alebo 40 Sk na deň, čiže 200 Sk na celý festival bez stravy. Viac informácií možno získať na adrese organizátora LUX communication, P. O. Box 87, 014 99 Bratislava, juraj@lux.sk, 02/6541 2980, 0905/620 543.