Dávidov kúpeľ ešte potrvá

Už pol roka, deň čo deň lezie Cinzia Parnigoniová na dvojposchodové lešenie vo florentskej Gallerii della Academia. Jej skúsená reštaurátorská ruka sa dotýka azda najznámejšej sochy všetkých čias - Michelangelovho Dávida. Päťmetrový muž z mramoru, biblic

23. mar 2004 o 12:00 ĽUDO PETRÁNSKY

ký hrdina a renesančný ideál mužskej krásy, stojí na svojom mieste. Sebavedomý postoj, hlava je pootočená doľava. Jeho vyzývavý pohľad však nepatrí obrovi Goliášovi, ale drobnej brunetke v tričku a plátených nohaviciach.

Cinzia Parnigoniová stojí na lešení a jemnými ťahmi štetca čistí Dávidove kučery. Zdola sa na ňu pozerajú oči návštevníkov. Reštaurovanie sa uskutočňuje v priamom prenose verejnosti. "Sme s Dávidom veľkí kamaráti," vyznala sa pre agentúru AP Parnigoniová. "Pozeráme sa na sebe, aby sme prekonali obavy jeden z druhého. Myslím, že on si tiež hovorí - kto vlastne je tá žena?"

"Bol veľmi, veľmi špinavý," zdôraznila v mailovom rozhovore pre SME riaditeľka Gallerie della Academia Franca Fallettiová. "Preto sme sa rozhodli pre generálnu očistu jednej z najslávnejších sôch na svete. V takomto rozsahu sa Dávid ešte nečistil. Ľavá strana je už dokončená, teraz sa finišuje s pravou. Zostávajú ešte asi dva mesiace."

Na projekt prispeli aj niektoré osobnosti - napríklad Sting alebo Mel Gibson. Franca Fallettiová však ešte pred začiatkom reštaurovania musela odraziť odpor odbornej verejnosti, ktorá bola proti tzv. mokrej metóde. Tá spočíva v umývaní mramoru špeciálnymi bavlnenými tampónmi, ktoré sú napustené destilovanou vodou, celulózou a morskou penou. Na protest s umývaním Dávida ešte v apríli minulého roku odstúpila florentská reštaurátorka Agnese Parronchiová. Ako uznávaná odborníčka na mramor presadzovala "suchú" cestu - teda čistenie sochy pomocou bavlnených zámotkov, jemných kefiek, štetcov a kože.

"Spôsobilo by to len zatlačenie nečistôt hlbšie do pórov kameňa," oponuje Fallettiová, ktorej názor podporil aj taliansky minister kultúry Giuliano Urbani. "Kritikov chcem uistiť, že naša metóda nie je radikálna. Kúpeľ je skôr údržbou, aby sme ukázali Dávida pri príležitosti jeho blížiacej sa päťstoročnice v čo najlepšej kondícii."

Vrásky na riaditeľkinom čele však v poslednom čase prehlbuje nové reštaurátorské zistenie. Dávid má ochabnuté členky. "Znepokojujú nás najmä praskliny v ľavom členku a na drieku pri pravej nohe, o ktorú sa socha opiera," hovorí Fallettiová. "Dávid bude musieť ísť na tomografiu, podobne ako vrcholový športovec."