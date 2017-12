Dvorský si Dcéru pluku nenechal ujsť

Bratislava 23. marca (TASR) - Operný spevák Peter Dvorský si nenechal ujsť ani jednu premiéru opery Gaetana Donizettiho Dcéra pluku, ktorú od piatka 19.

23. mar 2004 o 16:00 TASR

marca uvádza Opera Slovenského národného divadla.

Podľa režiséra Jozefa Bednárika sa Dcéra pluku vo svete hráva vtedy, keď je k dispozícii adekvátne obsadenie. V Bratislave má trojitú alternáciu hlavných postáv. "Je to veľmi nápaditá inscenácia. Výkony jednotlivých protagonistov ma zaujali a skutočne to bol pôžitok," povedal svoje bezprostredné dojmy Dvorský, ktorý si príbeh Dcéry pluku vychutnal cez víkend v hľadisku aj so svojou manželkou. "Tvorcovia dostatočne využili texty, aby veľmi vkusne zabavili diváka. Pánovi Bednárikovi sa to vydarilo," vyhlásil. Úsmev rozdávala po druhej premiére tejto komédie Adriana Kohútková, ktorá rolu "dcéry pluku" alternuje spolu s Ľubicou Vargicovou a Petrou Nôtovou. "Táto opera by sa mala hrať často, pretože ľudia potrebujú zábavu, zasmiať sa a byť bezprostrední. Je veľmi dobré, že divadlo tento titul pripravilo a môžem v ňom aj spievať," dodala.

Rok od svojej poslednej réžie v SND - Rossiniho Popolušky Bednárik sľubuje divákom pohodu, dobré spievanie, zaujímavú atmosféru. Scéna Vladimíra Čápa je biela, aby vynikli kostýmy Ľudmily Várossovej, ktoré hýria farbami.