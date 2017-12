Súčasná švajčiarska architektúra v SNG

23. mar 2004 o 14:30 SITA

BRATISLAVA 23. marca (SITA) - Švajčiarska architektúra bude od stredy do 2. mája prítomná v Slovenskej národnej galérii (SNG) v Bratislave. Ťažiskom výstavy A Matter of Art (Vec umenia) je pätnásť budov postavených v rokoch 1997 až 2000 vo Švajčiarsku. Prehliadka architektúry putuje od roku 2001 po celom svete, doteraz ju videli napríklad v Paríži, Prahe a v Krakove, odkiaľ prišla do Bratislavy. Ako na dnešnej tlačovej besede povedala zástupkyňa SNG Eva Šťastná, ide o prierezovú výstavu najnovšej švajčiarskej architektonickej tvorby, ktorej hlavným cieľom je odhaliť nové dimenzie vnímania architektúry ako umenia.

Architekti predstavujú svoje stavby na fotografiách a plánoch, ktoré dopĺňajú texty. Obraz súčasnej švajčiarskej architektúry dokresľujú prezentácie Materiál, drevo a architektúra/príroda. Návštevník výstavy sa zoznámi s profilmi jednotlivých vystavujúcich autorov, konkrétne s ateliérmi Herzog & de Meuron, Diener & Diener, Miroslav Šik a Peter Zumthor. Marián Zervan z Katedry teórie architektúry, umenia a dizajnu STU v Bratislave upozornil, že týchto autorov zaujímala najmä tradícia švajčiarskej architektúry, ktorá si drží vnútornú identitu vďaka histórii tohto štátu. Takisto podotkol, že existujú určité analógie so slovenskou architektúrou.

Výstavu pripravila Švajčiarska kultúrna nadácia Pro Helvetia so SNG. Záštitu nad podujatím prevzalo Švajčiarske veľvyslanectvo v Bratislave.

